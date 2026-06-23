Solpaneler över kanaler ska lösa dubbla klimatkriser
Kalifornien testar solpaneler ovanför delstatens kanaler i ett försök att både producera grön el och minska vattenförluster, skriver The New York Times.
The New York Times
California Needs Water and Clean Power. It Might Have a Fix for Both.
A pilot program is building solar panels over irri…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen