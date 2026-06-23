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Innovation & framtid

Solpaneler över kanaler ska lösa dubbla klimatkriser

A test site in Turlock, Calif. Researchers estimated that covering the state’s open canals with solar could generate 13 gigawatts and save 63 billion gallons of water annually. (Nathan Weyland/The New York Times)

Kalifornien testar solpaneler ovanför delstatens kanaler i ett försök att både producera grön el och minska vattenförluster, skriver The New York Times.

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The New York Times

California Needs Water and Clean Power. It Might Have a Fix for Both.

A pilot program is building solar panels over irri…

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