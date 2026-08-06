”Som att varva motorn konstant” – AI sliter på elnät och datacenter
Den explosiva AI-utvecklingen ökar behovet av el. Nu varnar branschen också för ett nytt problem: De snabba svängningarna i elanvändning sliter hårt på datacentrens tekniska utrust…
Bloomberg
AI’s Volatile Power Demand Is Damaging Its Own Data Centers
Equipment failures suggest unforeseen costs and re…
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