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Innovation & framtid

”Som att varva motorn konstant” – AI sliter på elnät och datacenter

AI at times sees power usage spike as much as 50% above its design capacity. (Johan Nilsson/TT)

Den explosiva AI-utvecklingen ökar behovet av el. Nu varnar branschen också för ett nytt problem: De snabba svängningarna i elanvändning sliter hårt på datacentrens tekniska utrust…

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Bloomberg

AI’s Volatile Power Demand Is Damaging Its Own Data Centers

Equipment failures suggest unforeseen costs and re…

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