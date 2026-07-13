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Sopberget i Jakarta. (Tatan Syuflana / AP)
Sopberget i Jakarta

Sopberget livnär tusentals – nu ska det stängas ner

Av Ebba Örn
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Strax utanför Indonesiens huvudstad Jakarta breder ett 100 hektar stort sopberg ut sig. Från och med nästa år vill regeringen i landet gradvis börja stänga ner soptippen och presidenten har utropat ett nationellt ”krig” mot avfall, rapporterar The Guardian.

I takt med att stadens befolkning vuxit kraftigt de senaste decennierna har soptippen Bantar Gebang blivit en dumpningsplats för allt möjligt skräp, och är nu långt över sin kapacitetsgräns. Samtidigt oroas allt fler i Indonesien över nedskräpning i floder, på stränder och gator. Senast i slutet av 2027 är målet att börja fasa ut den öppna dumpningen av sopor i landet, och införa krav om att invånare sorterar sitt organiska avfall.

Men stängningen av Bantar Gebang är inte helt okomplicerad. Från myndigheternas håll återstår att lösa vart allt skräp ska ta vägen. Framtiden är också oviss för de många tusen människor som livnär sig på att sälja sådant de hittar i skräphögarna.

Varje dag rullar konvojer med lastbilar in och lämnar efter sig omkring 8 000 ton nya sopor
www.theguardian.com
Farlig brand spred sig i dagarna från ett annat sopberg i Jakarta (8 juli)
BBC
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