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En man samlar plast för att sälja vidare i Jakarta. Illustrationsbild. (Tatan Syuflana / AP)
Sopberget i Jakarta

Tippen försörjer hans barn: ”Vad ska vi annars göra?”

Av Ebba Örn
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29-årige Andi har jobbat på den enorma soptippen Bantar Gebang utanför Jakarta sedan barnsben. Varje dag tjänar han omkring 50 till 100 svenska kronor på att sortera skräpet, tillräckligt för att försörja sina barns skolgång och ställa mat på bordet, säger han till The Guardian.

Det är inte ett fysiskt roligt jobb, säger Andi. Och det kan till och med vara livsfarligt. Tidigare i år dog sju personer när en av de enorma sophögarna rasade samman och begravde dem levande. Men trots det är Andi mer rädd för att Bantar Gebang en dag ska stänga. Indonesiens regering har beslutat att påbörja det arbetet från och med nästa år.

– Jag hoppas kunna göra våra barn lyckliga och se till att de har så det räcker. Om Bantar Gebang stänger, vad ska vi göra då?

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www.theguardian.com
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BBC
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