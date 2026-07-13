Sopdrottningen överklagar till HD – vill frias helt

Fariba Andersson, i medier känd som ”Sopdrottningen”, överklagar sin fängelsedom efter Think Pink-härvan till HD, skriver TT.

Andersson, som tidigare haft flera andra namn, dömdes av Svea hovrätt till fem års fängelse för en rad grova miljöbrott. Även flera andra personer som dömts i härvan överklagar.

Andersson yrkar i sin överklagan på att frias helt.