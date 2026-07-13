Sopdrottningen överklagar till HD – vill frias helt
Fariba Andersson, i medier känd som ”Sopdrottningen”, överklagar sin fängelsedom efter Think Pink-härvan till HD, skriver TT.
Andersson, som tidigare haft flera andra namn, dömdes av Svea hovrätt till fem års fängelse för en rad grova miljöbrott. Även flera andra personer som dömts i härvan överklagar.
Andersson yrkar i sin överklagan på att frias helt.
Think Pink-härvan — det gäller saken
- Think Pink och dess grundare Fariba Andersson, tidigare bland annat Bella Nilsson och Fariba Vancour, dömdes för grovt miljöbrott efter att ha dumpat hundratusentals ton avfall på 21 platser i Mellansverige mellan 2015 och 2020.
- Rättegången beskrevs som Sveriges största miljömål och ledde till fängelsestraff för flera huvudåtalade, däribland Andersson, vars straff sänktes till fem år i hovrätten 2026.
- Avfallet innehöll farliga ämnen som bly, arsenik och dioxiner, vilket har orsakat långvariga miljö- och hälsorisker i de drabbade kommunerna, där stora mängder sopor fortfarande ligger kvar.
- Kommuner och myndigheter har krävt skärpt lagstiftning och bättre tillsyn efter skandalen, då nuvarande regler ansågs otillräckliga för att förhindra liknande brott.
- Leif-Ivan Karlsson, tidigare vd, friades helt från miljöbrott i både tingsrätt och hovrätt, men dömdes för ekonomisk brottslighet som inte var kopplad till Think Pink, medan flera andra dömdes för ekonomiska brott kopplade till Think Pink.
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