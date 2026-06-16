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Fariba Vancor, tidigare Bella Nilsson. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Think Pink-skandalen

”Sopdrottningen” döms igen – får sänkt straff

Av Olivia W Demred
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Den så kallade sopdrottningen Fariba Vancor, tidigare Bella Nilsson, döms även i hovrätten för sin roll i Think Pink-skandalen. Svea hovrätt sänker dock straffet från sex års fängelse till fem år.

Även medgrundaren Thomas Nilsson döms till fängelse, i fyra år och sex månader. De båda får också tio års näringsförbud och ska tillsammans betala skadestånd på över 200 miljoner kronor.

Ytterligare två personer med centrala roller döms till fyra respektive två års fängelse.

Samtidigt frikänns den miljökonsult som i tingsrätten dömdes för medhjälp till grovt miljöbrott. Även den tidigare vd:n Leif-Ivan Karlsson frias, precis som i tingsrätten.

Think Pink-härvan har beskrivits som Sveriges största miljöbrottsmål och rör hundratusentals ton bygg- och rivningsavfall som hanterats felaktigt på ett stort antal platser i landet mellan 2015 och 2020.

Hovrätten: ”Riskerna för människors hälsa och miljön har varit stora”
pressmeddelande · www.domstol.se
Sopbolaget Think Pink dumpade hundratusentals ton sopor på ett otillåtet
TT
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Think Pink-skandalenLeif-Ivan KarlssonSvea hovrättKlimat & miljöBrott