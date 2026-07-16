Omni • Omni förklarar
Soptunnan har blivit sommarens favoritfigur i brittisk media
Vad händer om Count Binface faktiskt vinner mot Nigel Farage? Hur många lyxprylar kan man köpa för miljoner förskingrade från Skotska nationalistpartiet? Och är den brittiska Wimbledonhjälten egentligen… fransk?
Den Londonbaserade journalisten Mattias Karén dyker ner i de hetaste frågorna från ett hett Storbritannien.
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