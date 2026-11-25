Det har gått ett år sedan den katastrofala branden i lägenhetshuset Wang Fuk Court i Hongkong. 168 personer miste sina liv. En av dem var 68-årige Yip Ka-kuis fru Pak Shui-lin, säger han till AP.

Branden och livet dessförinnan gör sig konstant påminda, berättar Yip Ka-kui. Han bor nu hos sin son, på gångavstånd från Wang Fuk Court. Men han säger att han oftast stannar hemma, då gatorna är fulla av minnen. Han tittar aldrig på tv, har svårt att gå in i mataffärer och har slutat ta bilder med sin kamera. Det var saker han brukade göra med sin hustru, säger han.

I maj återvände Yip Ka-kui till den förstörda lägenheten, där han och Pak Shui-lin bodde i 20 år. Han hittade sin egen vigselring, men inte hennes.

– Gå vidare till en vacker plats, och oroa dig inte för oss, sa han till henne när han var där.