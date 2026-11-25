Efter storbranden i höghuset Wang Fuk Court i Hongkong har många som en gång bodde där känt sig orättvist behandlade, rapporterar AP.

En utredning har slagit fast att fusk och bristande kontroller bidrog till att branden blev så förödande. 61-åriga Betty Ho, som bodde i huset i 18 år, vill att huset ska byggas upp igen. Men det har myndigheterna avvisat.

När hon ville hänga upp en affisch som uttrycker viljan om ett återuppbyggt Wang Fuk Court sa polisen åt henne att låta bli, säger hon.

Boende som uttryckt kritik och utkrävt ansvar efter branden har fördömts av myndigheterna och i vissa fall gripits.

– Det känns som att vi gick från att ses som offer för en katastrof till bråkstakar. Det kan jag inte svälja, säger Yip Ka-kui, som bodde i huset i 20 år.