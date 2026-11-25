Elon Musk med ett barn vid ett valmöte under presidentvalsrörelsen 2024.

Space X och storägaren Elon Musk lovar att skänka varsin aktie till varje barn med ett aktivt så kallat Trumpkonto, rapporterar CNBC. Med onsdagens stängningskurs är gåvan värd totalt cirka 2 600 kronor per barn.

I ett uttalande skriver bolaget att man bygger framtidens infrastruktur för att göra liv på flera planeter möjligt. ”Vi anser att ägandet i bolaget som skapar dessa system bör omfatta nästa generation amerikaner”, skriver Space X.

Trumpkontona är en sparform för amerikanska barn under 18 år. I oktober uppgav Vita huset att närmare 70 miljoner konton hade skapats, men hur många som är aktiva är oklart, skriver CNBC.