Space X och Musk ger aktier till barn med Trumpkonton
Space X och storägaren Elon Musk lovar att skänka varsin aktie till varje barn med ett aktivt så kallat Trumpkonto, rapporterar CNBC. Med onsdagens stängningskurs är gåvan värd totalt cirka 2 600 kronor per barn.
I ett uttalande skriver bolaget att man bygger framtidens infrastruktur för att göra liv på flera planeter möjligt. ”Vi anser att ägandet i bolaget som skapar dessa system bör omfatta nästa generation amerikaner”, skriver Space X.
Trumpkontona är en sparform för amerikanska barn under 18 år. I oktober uppgav Vita huset att närmare 70 miljoner konton hade skapats, men hur många som är aktiva är oklart, skriver CNBC.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen