ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Människor som korsar gränsen i vattnet. (Antonio Sempere /AP/TT / AP)
Migrantvågen i Ceuta

Spanien skickar militär efter att tusentals korsat gränsen

Av Adam Lindh
Publicerad:

Spanien skickar militär till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika sedan tusentals migranter tagit sig över gränsen från Marocko, rapporterar Reuters.

Enligt polisuppgifter till El Mundo har minst 20 000 personer tagit sig över gränsen.

Videor och bilder från Ceuta visar hur människor tar sig runt vågbrytarna som utgör en del av gränsen till fots.

– Situationen är fullständigt kaotisk [...] Gränsen har kollapsat helt, säger Rachid Sbihi, fackföreträdare för det spanska civilgardet i Ceuta, till AP.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Civilförsvaret står handfallna på exklaven (spanska)
www.elmundo.es
Det autonoma styret har efterfrågat hjälp från regeringen i Madrid
www.theguardian.com
”Länge leve Spanien”, ropade en del till kamerorna
AP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell till sista minuten-priser med frukost och WiFi – från 980 kr/natt hos Elite Hotels
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen