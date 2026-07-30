Spanien skickar militär efter att tusentals korsat gränsen

Spanien skickar militär till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika sedan tusentals migranter tagit sig över gränsen från Marocko, rapporterar Reuters.

Enligt polisuppgifter till El Mundo har minst 20 000 personer tagit sig över gränsen.

Videor och bilder från Ceuta visar hur människor tar sig runt vågbrytarna som utgör en del av gränsen till fots.

– Situationen är fullständigt kaotisk [...] Gränsen har kollapsat helt, säger Rachid Sbihi, fackföreträdare för det spanska civilgardet i Ceuta, till AP.