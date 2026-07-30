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Civilförsvaret använder laserpekare och sökljus för att hålla koll på personer som försöker simma i land. (Antonio Sempere /AP/TT / AP)
Utrikes

Tusentals har korsat gränsen till spanska Ceuta

Av Adam Lindh
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Tusentals människor har tagit sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, rapporterar AP. De lokala myndigheterna har bett regeringen att utlysa nödläge.

Videor och bilder från platsen visar stora grupper människor som tar sig över vågbrytarna som skiljer gränsen åt.

Spaniens inrikesminister Fernando Grande-Marlaska väntas resa till den autonoma exklaven för att följa utvecklingen, skriver El Mundo.

Situationen påminner om 2021, då omkring 8 000 personer tog sig över gränsen på bara två dagar.

Ceuta ber Spanien att skicka militärer
AP  · Ofta betalvägg
Händelsen följer efter flera dagar av ett successivt ökat tryck vid gränsen till Ceuta (spanska)
www.elmundo.es
Den stora tillströmningen inleddes vid lunchtid (spanska)
elpais.com
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