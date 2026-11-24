Spaniens ekonomi blomstrar – men unga väljare rasar: ”De tog oss för givna”
21-åriga Salomé Iglesias har inte råd att flytta hemifrån. På söndag tänker hon avstå från att lägga sin röst på någon av kandidaterna i Spaniens nyval.
Bloomberg
Spain’s Angry Generation Feels Left Behind In a Booming Economy
Housing crisis has fueled voter outrage ahead of N…
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