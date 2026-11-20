Spaniens snabbtåg synas efter dödsolyckorna: ”Systemet är under press”
Två dödliga tågkrascher på samma höghastighetssträcka – inom loppet av nio månader – har väckt frågor om säkerheten på Spaniens järnvägar. Landet har byggt världens näst största sn…
The New York Times
After Train Crash, Spain Asks if High-Speed Rail Grew Too Fast
As an election nears, a railway disaster in Spain…
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