Spionmisstänkt man bedöms ha allvarlig psykisk störning

En 34-åring som har åtalats misstänkt för att ha spionerat på Sverige för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, rapporterar TT och hänvisar till ett utlåtande som skickats till tingsrätten i Stockholm.

Nyhetsbyrån skriver att det sannolikt innebär att mannen döms till rättspsykiatrisk vård vid en fällande dom.

Enligt åtalet har mannen, som tidigare varit konsult på Försvarsmakten, försökt röja uppgifter med ”mycket högt skyddsvärde” till Ryssland. Han misstänks även för en mordplan som delvis planerats i Moskva. Den utredningen är inte i mål.