Man försökte spionera för Ryssland – döms till vård

En 34-årig man som försökte röja uppgifter från Försvarsmakten till Ryssland döms för försök till spioneri, meddelar Stockholms tingsrätt.

Uppgifterna kom han över när han var anställd som it-konsult inom försvaret mellan 2018 och 2022, skriver TT. Enligt åtalet tog han där del av ”uppgifter med mycket högt skyddsvärde”.

Påföljden blir rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska undersökningen slog fast att mannen lider av en allvarlig psykisk störning.

Han har bland annat hävdat att FRA har trakasserat, förföljt och torterat honom, enligt SVT Nyheter. I utbyte mot handlingarna ville han ha ryskt medborgarskap.

Mannen döms även för två fall av ofredande eftersom han ska ha förföljt en man mellan personens hem och arbetsplats.