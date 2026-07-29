Åklagaren: Visar på Sveriges förmåga att hantera spioneri

Åklagaren Mats Ljungqvist är nöjd med att Stockholms tingsrätt i dag dömde en 34-årig man för försök till spioneri för Rysslands räkning.

I ett pressmeddelande säger han att spioneri är ett mycket svårutrett brott, men att tingsrätten ”fullt ut” har förstått bevisningen han har lagt fram.

– Det här visar på nytt Sveriges och Säkerhetspolisens förmåga att hantera den här typen av ärenden, säger Ljungqvist.

Mannen döms mot sitt nekande. Eftersom han lider av en allvarlig psykisk störning blir påföljden vård.