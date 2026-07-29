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Bild från häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätt. (Claudio Bresciani/TT)
Misstänkte spionen i Stockholm

Åklagaren: Visar på Sveriges förmåga att hantera spioneri

Av Marcus Lindén
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Åklagaren Mats Ljungqvist är nöjd med att Stockholms tingsrätt i dag dömde en 34-årig man för försök till spioneri för Rysslands räkning.

I ett pressmeddelande säger han att spioneri är ett mycket svårutrett brott, men att tingsrätten ”fullt ut” har förstått bevisningen han har lagt fram.

– Det här visar på nytt Sveriges och Säkerhetspolisens förmåga att hantera den här typen av ärenden, säger Ljungqvist.

Mannen döms mot sitt nekande. Eftersom han lider av en allvarlig psykisk störning blir påföljden vård.

Rättens ordförande: ”Huvudförhandlingen har bitvis hållits bakom stängda dörrar”
pressmeddelande · www.domstol.se
Åklagaren: Visar på Sveriges förmåga att hantera den här typen av ärenden
pressmeddelande · www.aklagare.se
Mannen misstänks även för stämpling till mord i Ryssland
TT
Mannen besökte Ryssland under 2025
Sveriges Television
34-åringen har nekat till alla anklagelser
Expressen
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