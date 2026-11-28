Sportjournalisten Olof Lundh är allvarligt sjuk
Sportjournalisten och fotbollskrönikören Olof Lundh är allvarligt sjuk, berättar han själv i TV4:s Nyhetsmorgon. Han säger att sjukdomen påverkar hans hjärna, och att det är troligt att han ”aldrig mer kommer jobba som journalist” igen.
– Jag försöker jobba med tacksamhet och att vara positiv, säger han.
Han vill inte gå in på exakta detaljer, men säger att hjärnans funktion är allvarligt nedsatt. Att få beskedet var ”oerhört tufft” och ”en jobbig smäll”, berättar Lundh.
bakgrund
Olof Lundh
Wikipedia (sv)
Karl Olof Lundh, född 16 oktober 1966 i Lund, är en svensk fotbollsjournalist på TV4. Olof Lundh är grundare av TV4:s fotbollssajt Fotbollskanalen som han i två perioder varit chefredaktör för och där han krönikerar och har podcasten Lundh. Olof Lundh jobbar med fotbollssändningar och mästerskap som visas i TV4. Lundh skriver sedan september 2016 krönikor i Dagens Industri varannan fredag med fokus på sport och affärer. Han har skrivit en rad böcker på temat fotboll, bland annat med granskningar kring makt och ekonomi inom sporten. Han sommarpratade i P1 2024.
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