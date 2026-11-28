Sportjournalisten och fotbollskrönikören Olof Lundh är allvarligt sjuk, berättar han själv i TV4:s Nyhetsmorgon. Han säger att sjukdomen påverkar hans hjärna, och att det är troligt att han ”aldrig mer kommer jobba som journalist” igen.

– Jag försöker jobba med tacksamhet och att vara positiv, säger han.

Han vill inte gå in på exakta detaljer, men säger att hjärnans funktion är allvarligt nedsatt. Att få beskedet var ”oerhört tufft” och ”en jobbig smäll”, berättar Lundh.