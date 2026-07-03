”Staten måste ge alla chansen att bräcka skärmberoendet”

Staten måste kliva in och kräva att alla operativsystem erbjuder en app som låter användare blockera vilka funktioner de vill. Det är nödvändigt för att folk ska kunna göra sig av med sitt skärmberoende, skriver doktoranden Filippa Werner Sellbjer på DN Debatt.

Själv har Werner Sellbjer använt sig av en app för att blockera alla webbläsare, sociala medier, nyheter, mejl och strömningstjänster. Men hon anser att frågan inte borde lämnas helt åt marknaden, då de tillgängliga apparna ofta är lätta att stänga av och att full blockering ofta kostar pengar.

”En statlig version skulle dessutom råda bot på manöverns bräcklighet, för det ligger knappast i techbolagens intresse att vi slutar stirra i flödena”, skriver hon.