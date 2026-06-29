Skärmtiden riskerar att skada barn under två år

Litet barn som tittar på tecknat på en surfplatta.

Barn under två år bör undvika all regelbunden och avsiktlig användning av skärmar, enligt en forskningsöversikt från fyra brittiska universitet som The Guardian rapporterar om. Risker som försämrad språkutveckling, mindre fysisk lek och sömnproblem lyfts fram.

Rafe Clayton, forskare vid Leeds universitet, säger att föräldrar oavsiktligt förmedlar ohälsosamma digitala vanor till sina små barn.

– Det här måste förändras.

Forskarna har inte kunnat visa ett kausalt samband med specifika utvecklingsproblem hos barn, men rekommenderar ändå att de brittiska råden om skärmtid skärps yttterligare.

I dag tillåter Storbritanniens råd för barn under två år vissa skärmaktiviteter som främjar samspel, exempelvis videosamtal med släkten.