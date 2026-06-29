Skärmtiden riskerar att skada barn under två år
Barn under två år bör undvika all regelbunden och avsiktlig användning av skärmar, enligt en forskningsöversikt från fyra brittiska universitet som The Guardian rapporterar om. Risker som försämrad språkutveckling, mindre fysisk lek och sömnproblem lyfts fram.
Rafe Clayton, forskare vid Leeds universitet, säger att föräldrar oavsiktligt förmedlar ohälsosamma digitala vanor till sina små barn.
– Det här måste förändras.
Forskarna har inte kunnat visa ett kausalt samband med specifika utvecklingsproblem hos barn, men rekommenderar ändå att de brittiska råden om skärmtid skärps yttterligare.
I dag tillåter Storbritanniens råd för barn under två år vissa skärmaktiviteter som främjar samspel, exempelvis videosamtal med släkten.
Sveriges riktlinjer för barn och skärmar
- Barn under två år bör inte använda skärm alls.
- Barn mellan 2 och 5 år bör inte använda skärm mer än en timme om dagen.
- Barn mellan 6 och 12 år bör inte använda skärm mer än 1 till 2 timmar om dagen.
- Barn mellan 13 och 18 år bör inte använda skärm mer än 2 till 3 timmar om dagen.
- Källa: 1177
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