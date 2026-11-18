I en ny mätning från GP/Novus går Moderaterna om Socialdemokraterna som största parti. Statsvetare som TT pratat med tycker dock inte att man ska dra för stora växlar på den.

Opinionsläget just nu är ”ganska ointressant”, tycker statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs universitet.

– Väljarna går gärna i opposition direkt. Väljarkåren som helhet tar ett steg tillbaka och monterar ner ett aktivt stöd. Det blir mer armarna i kors, nu är det upp till bevis.

Han konstaterar samtidigt att det verkar finnas ”en stor besvikelse” i väljarkåren just nu. De röda linjerna och det sannolika valresultatet var kända sedan innan, och den politiska beredskapen tycks ha varit dålig, säger han.