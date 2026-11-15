Centerpartiets riksdagsgrupp väntas samlas under söndagen för att diskutera regeringsförslagen från Moderaterna och Socialdemokraterna, enligt uppgifter till Expressen. Samtidigt ökar pressen på partiet och i synnerhet på partiledaren.

– Jag tror att framför allt är väl pressen på Elisabeth Thand Ringqvist nu att flytta partiet dit hon önskar. Det är väl det som är grejen nu, säger statsvetaren Jenny Madestam till tidningen.

C är splittrat i regeringsfrågan, även i den högsta ledningen, enligt källor. Thand Ringqvist och hennes närmaste krets uppges vilja styra partiet högerut.