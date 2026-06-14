Steinar Wangen sökte upp 50 personer och erbjöd hjälp att dö: ”Obehagligt”

Norrmannen Steinar Wangen har sökt upp minst 50 personer i sex olika Facebookgrupper och sagt att han kan hjälpa dem att dö. Det visar SVT:s kartläggning.

Enligt åklagaren Carina Gustafsson har Wangen kommit i kontakt med målsägande i Facebook-grupper som vill legalisera aktiv dödshjälp. En av grupperna administreras av den tidigare riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C). Han hävdar att man gjort allt man kan för att stoppa norrmannen från gruppen.

– Det är obehagligt oavsett om det är gruppen som jag modererar eller andra grupper som han också förmodligen har varit inne i, säger Danielsson till SVT.

Wangen står åtalad för att ha uppmanat fyra svenskar till självmord. Han nekar till brott.