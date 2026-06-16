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Steinar Wangen. (TV2)
Dråpmisstänkte Steinar Wangen

Steinar Wangen frias för uppmaning till självmord

Av Ebba Örn
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Norrmannen Steinar Wangen, som stått åtalad för att ha uppmanat flera personer i Sverige till självmord, frias på alla punkter i tingsrätten.

Wangen, även kallad ”dödsassistenten”, har skickat instruktioner till fyra svenskar, tre kvinnor och en man, om hur de kan avsluta sina liv. Vid två tillfällen har han också skickat tabletter. Enligt domstolen har det inte framkommit i utredningen att Wangen påverkat målsägandes vilja att ta sina liv.

”I detta fall hade målsägandena själva sökt upp mannen och uttryckligen bett om materialet. Utredningen har inte visat att han i övrigt försökt uppmuntra, förmå eller pressa dem att ta sina liv”, skriver Vänersborgs tingsrätt.

Tingsrätten frikänner från uppmaning till självmord
www.domstol.se
Dömts till ett långt fängelsestraff i Norge för medverkan till ett självmord i Strömstad
www.tv4.se
Rätten har varit enig i sin bedömning
Aftonbladet
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Dråpmisstänkte Steinar WangenNorge