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Steinar Wangen. (TV2)
Dråpmisstänkte Steinar Wangen

Steinar Wangen döms för mord på svensk kvinna

Av Anders Hovne
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Norrmannen Steinar Wangen döms för mord på en svensk kvinna i Trollhättan hösten 2024. Enligt uppgifter till NRK blir straffet 15 års så kallad förvaring.

Kvinnan ska själv ha tagit kontakt med Wangen för att få hjälp att avsluta sitt liv. Enligt domen kvävde han henne med en kudde efter att hon blivit medvetslös efter att ta tagit mediciner och alkohol.

Wangen var vid tillfället mycket aktiv i Facebook-grupper om dödshjälp. Han friades nyligen i svensk domstol för flera fall av uppmaning till självmord.

Steinar Wangen har nekat till brott under rättegången. Han meddelade kort efter domen att han överklagar den.

Ska också betala 930 000 kronor i skadestånd
NRK
Norrmannen Steinar Wangen döms till 15 års förvaring för mord i Trollhättan
Sveriges Television
Hävdar att han bara var på plats för att stötta kvinnan
Verdens Gang
Kan inte släppas på tio år
www.dagbladet.no

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

För dig som mår dåligt finns alltid hjälp att få. Det är viktigt att ta kontakt och be om hjälp.

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Nedan listas en rad olika stödnummer och organisationer som du kan kontakta.

Till dig som har självmordstankar – hit kan du vända dig
www.1177.se
Mind Självmordslinjen
mind.se
Jourhavande präst i Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se
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