Steinar Wangen döms för mord på svensk kvinna

Norrmannen Steinar Wangen döms för mord på en svensk kvinna i Trollhättan hösten 2024. Enligt uppgifter till NRK blir straffet 15 års så kallad förvaring.

Kvinnan ska själv ha tagit kontakt med Wangen för att få hjälp att avsluta sitt liv. Enligt domen kvävde han henne med en kudde efter att hon blivit medvetslös efter att ta tagit mediciner och alkohol.

Wangen var vid tillfället mycket aktiv i Facebook-grupper om dödshjälp. Han friades nyligen i svensk domstol för flera fall av uppmaning till självmord.

Steinar Wangen har nekat till brott under rättegången. Han meddelade kort efter domen att han överklagar den.