Stockholm bland världens dyraste dejtingstäder
Stockholm är en av världens dyraste städer att dejta i. I en rapport från Deutsche Bank kommer den svenska huvudstaden sjua på listan som omfattar 69 städer, skriver Placera. Det är tre placeringar högre än i fjol.
En dejt i Stockholm beräknas kosta runt 3 500 kronor. I det paketet räknar banken in en flaska vin, ett par jeans, en klänning, kaffe, en middag, biobiljetter, kollektivtrafikbiljetter och en taxiresa.
Dyrast i dejtingindexet är Genève, där paketet kostar 4 600 kronor, följt av Zürich, Tel Aviv, Oslo och Köpenhamn.
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