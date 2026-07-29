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Uteliv på Strandvägen i Stockholm. Illustrationsbild. (Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN)
Ekonomi

Stockholm bland världens dyraste dejtingstäder

Av Andreas Victorzon
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Stockholm är en av världens dyraste städer att dejta i. I en rapport från Deutsche Bank kommer den svenska huvudstaden sjua på listan som omfattar 69 städer, skriver Placera. Det är tre placeringar högre än i fjol.

En dejt i Stockholm beräknas kosta runt 3 500 kronor. I det paketet räknar banken in en flaska vin, ett par jeans, en klänning, kaffe, en middag, biobiljetter, kollektivtrafikbiljetter och en taxiresa.

Dyrast i dejtingindexet är Genève, där paketet kostar 4 600 kronor, följt av Zürich, Tel Aviv, Oslo och Köpenhamn.

London hamnar sexa på listan – billigast är det i Delhi, Bangalore och Mumbai
www.placera.se
Läs Deutsche Banks rapport ”Mapping the world’s prices 2026”
www.dbresearch.com
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