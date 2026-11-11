Stockholmsbörsen fortsätter upp – Embracer faller
Stockholmsbörsen fortsätter uppgångsveckan på onsdagen. Vid 9.25 står indexen:
· OMXS30: +0,8 %
· OMXSPI: +0,7 %
Gruv- och industribolagen syns i toppen av storbolagsindexet OMXS30. Boliden ligger högst med en uppgång på 2,5 procent. I botten syns Nibe som tappar 3 procent.
Embracer rapporterade en vinst och omsättning som överträffade analytikernas förväntningar, och aktien handlas oförändrat.
Även detaljhandelsbolaget New Wave rapporterade på morgonen och rusar 7 procent.