Budrallyn på positiv Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen öppnar svagt uppåt på måndagen efter uppgifter om att USA och Iran återupptagit vapenvilan och att samtalen mellan länderna ska fortsätta denna vecka. Efter en halvtimmes handel var storbolagsindexet OMS30 upp med knappt 0,4 procent. Det breda indexet, OMXSPI, steg lika mycket.

Vård- och omsorgsbolaget Ambea lägger ett bud på konkurrenten Humana. Budet motsvarar en premie på 27 procent jämfört med fredagens stängningskurs och värderar Humana till ungefär 3 miljarder kronor. Bolagets styrelse rekommenderar ägarna att acceptera budet. Humanas aktie lyfter med över 25 procent och Ambea stiger med runt 3 procent.

Morgonens andra bud läggs på vinkoncernen Viva Wine, där de tre huvudägarna vill köpa resterande aktier i bolaget. Erbjudandet innebär en premie om 38 procent jämfört med fredagens stängningskurs och värderar bolaget till omkring 3,5 miljarder kronor. Även här rekommenderar styrelsen ägarna att säga ja. Aktien stiger med runt 35 procent.

Byggbolaget Skanska ska bygga en ny kontorsfastighet i London för 3,5 miljarder kronor. På minussidan noteras samtidigt att bolaget har mottagit en avbokning på en annan order i Storbritannien. Det gäller en order värd 3,7 miljarder kronor gällande ett vägbygge. Aktien handlas runt nollstrecket.

Byggbolaget Peab ska bygga ett datacenter i Finland för 1,4 miljarder kronor. Bolagets aktie handlas runt nollstrecket.

Fastighetsbolaget Altra säljer fyra fastigheter till onoterade Storsala för totalt 1,2 miljarder kronor. Aktien stiger drygt 1 procent.

Läkemedelsbolaget Sobi backar med runt 3 procent efter att det amerikanska läkemedelsverket i fredags meddelade att de begär in kompletterande uppgifter rörande bolagets läkemedel för gikt.

Texten uppdateras.