Stockholmsbörsen vänder upp – Yubico rusar på rapport

Stockholm har vänt upp och handlas på plus vid 11.30-tiden.

Under morgonen har preliminära siffror från SCB visat att den svenska inflationen bromsar in kraftigt.

Gamingbolaget Paradox faller 6 procent efter att ha bommat vinstestimaten i det andra kvartalet.

Cybersäkerhetsfirman Yubico rusar 39 procent efter att ha krossat analytikernas förväntningar.