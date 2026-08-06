Stockholmsbörsen vänder upp – Yubico rusar på rapport
Stockholm har vänt upp och handlas på plus vid 11.30-tiden.
Under morgonen har preliminära siffror från SCB visat att den svenska inflationen bromsar in kraftigt.
Gamingbolaget Paradox faller 6 procent efter att ha bommat vinstestimaten i det andra kvartalet.
Cybersäkerhetsfirman Yubico rusar 39 procent efter att ha krossat analytikernas förväntningar.
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