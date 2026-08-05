Wall Street fortsätter uppåt – Space X rasar på höga utgifter

De amerikanska börserna fortsätter ticka svagt uppåt i onsdagens öppning, följt av två dagar med nya indexrekord.

Elon Musks rymdteknikbolag Space X rasar över 10 procent efter första rapporten som börsbolag. Investerare skräms av bolagets eskalerande utgifter, skriver CNBC. Medan bolaget nästan dubblerade intäkterna från samma period i fjol, har utgifterna ökat med drygt 600 procent.

Börsnoterade New York Times rasar 13 procent efter att mediebolaget fått färre nya prenumeranter än väntat.

Fetmaläkemedelsjätten Eli Lillys aktie stiger omkring 8 procent efter att ha rapporterat högre intäkter än väntat och höjt prognosen för året.