Wall Street fortsätter uppåt – Space X rasar på höga utgifter
De amerikanska börserna fortsätter ticka svagt uppåt i onsdagens öppning, följt av två dagar med nya indexrekord.
Elon Musks rymdteknikbolag Space X rasar över 10 procent efter första rapporten som börsbolag. Investerare skräms av bolagets eskalerande utgifter, skriver CNBC. Medan bolaget nästan dubblerade intäkterna från samma period i fjol, har utgifterna ökat med drygt 600 procent.
Börsnoterade New York Times rasar 13 procent efter att mediebolaget fått färre nya prenumeranter än väntat.
Fetmaläkemedelsjätten Eli Lillys aktie stiger omkring 8 procent efter att ha rapporterat högre intäkter än väntat och höjt prognosen för året.
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