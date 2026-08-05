Stockholmsbörsen stiger från start – köpråd lyfter EQT

Stockholmsbörsen stiger för femte dagen i rad och handlas på nya rekordnivåer.

Under natten har det kommit rapporter om att USA, Iran och Oman närmar sig en överenskommelse som kan leda till att Hormuzsundet öppnas. Samtidigt har Donald Trump återigen varnat Iran och sagt att landet riskerar kraftiga militära angrepp om sundet inte öppnas snart.

Bland vinnarna syns gruvbolaget Boliden, som avancerar 3 procent i toppen av OMXS30. I botten av storbolagsindexet syns storbankerna SEB och Nordea med tapp på 1-2 procent.

Larmfirman Verisures aktie faller 7 procent på nyheten att en okänd storägare vill sälja 20,1 miljoner aktier.

EQT stiger 3 procent efter att Citi köpstämplat riskkapitalbolaget.