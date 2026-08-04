Stockholmsbörsen på plus – delår stärker Asmodee
Stockholmsbörsen fortsätter uppåt efter gårdagens dubbla stängningsrekord.
Läkemedelsbjässen Astra Zeneca studsar upp 2 procent efter måndagens ras.
Brädspelsbolaget Asmodee rusar 9 procent efter att ha slagit förväntningarna för det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.
Biltillverkaren Volvo Cars tappar 4 procent på nya siffror som visar på ett försäljningstapp under maj-juli.
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