Stockholmsbörsen på plus – Astra Zeneca rasar

Stockholmsbörsen inleder veckan med gröna siffror, i linje med övriga Europa.

Det positiva humöret följer på fallande oljepriser sedan USA:s president Donald Trump meddelat att samtal med Iran ska inledas senare under dagen.

Astra Zenecas aktie tappar nära 7 procent på uppgifter om en eventuell sammanslagning med amerikanska Bristol Myers Squibb.