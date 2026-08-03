Stockholmsbörsen på plus – Astra Zeneca rasar
Stockholmsbörsen inleder veckan med gröna siffror, i linje med övriga Europa.
Det positiva humöret följer på fallande oljepriser sedan USA:s president Donald Trump meddelat att samtal med Iran ska inledas senare under dagen.
Astra Zenecas aktie tappar nära 7 procent på uppgifter om en eventuell sammanslagning med amerikanska Bristol Myers Squibb.
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