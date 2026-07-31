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Illustrationsbild. (FREDRIK SANDBERG / TT)
Dagens börs

Börsen öppnar klart uppåt – AI-rallyt är tillbaka

Av Andreas Victorzon
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Stockholmsbörsen tar rygg på Wall Street och det förnyade AI-rallyt i Sydkorea och öppnar klart högre. Vid 09.45 är storbolagsindexet OMXS30 upp 1,5 procent, medan det breda OMXSPI-indexet ökar 1,3 procent. Därmed handlas OMXS30 på ny rekordnivå, medan OMXSPI stängde på nytt all time high redan på torsdagen.

Efter tre dagar med kraftiga nedgångar för AI-relaterade aktier ser bedömare nu ett lättnadsrally i Asien under morgonen, skriver Bloomberg.

Dessutom fortsatte Amazons molnintäkter att accelerera för det femte kvartalet i rad i spåren av AI-boomen. Det fick aktien att rusa i efterhandeln i natt.

Även svenska AI-relaterade aktier hakar på. ABB och Atlas Copco stiger runt 3 procent i toppskiktet av OMXS30. Samtidigt rusar börsraketen Sivers Semiconductors cirka 12 procent, chiptillverkaren Silex ökar drygt 1 procent och klimatbolaget Munters stiger runt 5 procent.

Gruvbolaget Sotkamo Silver rapporterade under morgonen en kraftig omsättningstillväxt under det andra kvartalet. Aktien lyfter cirka 5 procent.

Byggmodellbolaget Bimobjects förlust ökade, samtidigt som nettomsättningen steg, i det senaste kvartalet. Aktien stiger 5 procent.

Texten uppdateras.

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