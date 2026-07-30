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Illustrationsbild. Båtar vid Nybroplan i Stockholm. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ekonomi

Börsen öppnar uppåt

Av Andreas Victorzon
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Stockholmsbörsen öppnar uppåt efter att Wall Street backade kraftigt i går och en blandad utveckling i Asien under morgonen. Efter några minuters handel ser det ut så här:

· OMXS30: +0,2 %

· OMXSPI: +0,1 %

Chipjätten Samsungs rapport var i linje med väntat och aktien som pressats i AI-frossan handlades med små rörelser. Samtidigt rusade Microsoft i efterhandeln på en stark delårsrapport, medan Meta föll efter en rapportmiss.

Oljepriserna har under natten vänt till plus och de amerikanska marknadsräntorna stiger efter att en oenig Federal Reserve-direktion lämnat USA:s styrränta oförändrad under onsdagskvällen.

Säkerhetsbolaget Verisure har under morgonen redovisat stigande vinst, omsättning och marginaler under det gångna kvartalet. Aktien stiger 0,5 procent i öppningen.

Hexagon får höjda rekommendationer av flera bankanalytiker efter onsdagens delårsrapport. Aktien rusade då 12 procent och tappar ett par procent på torsdagen.

ABG Sundal Collier höjer samtidigt riktkursen för Electrolux, som rusade 22 procent på gårdagens oväntat starka delår. Aktien backar 1,5 procent.

Texten uppdateras.

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