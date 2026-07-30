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Ett segelfartyg passerar Frihetsgudinnan i New York. (Pamela Smith /AP/TT / AP)
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Wall Street lyfter rejält – Microsoft rusar

Av Magnus Eriksson
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Börserna på Wall Street inleder torsdagen uppåt efter att teknikjätten Microsofts kvartalsrapport visat att de stora AI-satsningarna börjat ge avkastning.

Det vägde tyngre än oron för inflationen, då marknaden fortsätter att hålla räntorna på 30-åriga amerikanska statsobligationer vid en hög nivå.

Efter en halvtimmes handel ser det ut såhär för de ledande indexen:

  • Dow Jones +0,6 %
  • S&P 500 +1,3 %
  • Nasdaq 100 +3,0 %

Dow Jones industriindex stiger inledningsvis med 0,5 procent, samtidigt som S&P 500 stiger 0,9 procent. Tekniktunga Nasdaq 100 stiger 2,0 procent.

Microsoft lyfter 14 procent efter att ha redovisat en omsättning som slog estimaten, och en 43-procentig tillväxt i molnverksamheten Azure.

Sämre går det för Facebook-ägaren Meta Platforms som faller 9 procent efter att kvartalsrapporten som släpptes på onsdagskvällen blev en besvikelse.

Efter börsstängning väntas delårsrapporter från ”Magnificent Seven”-kollegorna Apple och Amazon. Apple handlas ned 1,7 procent samtidigt som Amazon lyfter 4 procent.

USA:s BNP steg 1,5 procent i årstakt under andra kvartalet. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytiker en uppgång på 2,1 procent.

Index för kärninflationen, core PCE, i USA steg 0,1 procent i juni jämfört med föregående månad och med 3,3 procent jämfört med samma månad året innan. Analytiker hade räknat med en uppgång om 0,2 procent under månaden och 3,3 procent i årstakt.

Öppning uppåt väntas trots oljan och inflationen
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