Adidas rekordrasar på börsen trots stark VM-försäljning

Frankrikes Bradley Barcola gör mål i vinstmatchen mot Sverige i 16-delsfinalen i årets VM.

Adidas aktie rasade som mest 18 procent när Frankfurtbörsen öppnade på torsdagen, trots att bolaget redovisat rekordomsättning under det andra kvartalet. Det är det största tappet som uppmätts, skriver Bloomberg.

Marknaden straffar aktien efter att rörelsevinsten steg betydligt mindre än väntat. Bland annat dämpades den av att marknadsföringskostnaderna ökade med 212 miljoner euro i samband med fotbolls-VM.

Den kraftiga kostnadsökningen åt upp den starka försäljningen och ledde till en ”nedslående brist på marginalförbättring”, skriver analysfirman Jefferies i en kommentar.