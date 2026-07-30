ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Frankrikes Bradley Barcola gör mål i vinstmatchen mot Sverige i 16-delsfinalen i årets VM. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Dagens börs

Adidas rekordrasar på börsen trots stark VM-försäljning

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Adidas aktie rasade som mest 18 procent när Frankfurtbörsen öppnade på torsdagen, trots att bolaget redovisat rekordomsättning under det andra kvartalet. Det är det största tappet som uppmätts, skriver Bloomberg.

Marknaden straffar aktien efter att rörelsevinsten steg betydligt mindre än väntat. Bland annat dämpades den av att marknadsföringskostnaderna ökade med 212 miljoner euro i samband med fotbolls-VM.

Den kraftiga kostnadsökningen åt upp den starka försäljningen och ledde till en ”nedslående brist på marginalförbättring”, skriver analysfirman Jefferies i en kommentar.

Omsättningen låg på 6,7 miljarder euro
www.adidas-group.com
Adidas sålde fyra gånger fler fotbollströjor än föregående VM
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Analytiker: Är en blandad uppsättning resultat
efn.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Dagens börsAdidasDetaljhandelTysklandEuropa