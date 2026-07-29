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Illustrationsbild. Investerare utanför Stockholmsbörsen. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Börsen lyfter – Electrolux rusar 20 procent på rapport

Av Andreas Victorzon
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Stockholmsbörsen öppnar något högre på onsdagen. Efter en kvarts handel är storbolagsindexet OMXS30 upp 0,6 procent och det breda OMXSPI-indexet upp 0,4 procent.

Under morgonen har AI-frossan fortsatt i Asien efter en vinstmiss från chipjätten Hynix och stigande oljepriser efter nya oroligheter i Mellanöstern.

Vitvarujätten Electrolux redovisade oväntat ett kraftigt vinstlyft för det andra kvartalet. Den organiska tillväxten var högre än väntat. Samtidigt blev tidigare aviserade negativa engångsposter inte så stora som väntat. Aktien rusar 20 procent.

Mätteknikjätten Hexagon slog förväntningarna på både vinst och omsättning för det andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten var samtidigt dubbelt så hög som väntat. Aktien lyfter 11 procent.

SEB har skruvat upp riktkursen för it-säkerhetsbolaget Yubicos aktie rejält, till 71 kronor från 56 kronor, samtidigt som rekommendationen köp upprepas. Det betyder att banken ser en uppsida på 16 procent i aktien, som stiger 3 procent.

Texten uppdateras.

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