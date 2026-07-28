Börsen handlas dämpat efter AI-oro – Storytel rusar

Stockholmsbörsen handlas med små rörelser på tisdagen efter att ny AI-oro pressat börserna i Asien under morgonen och Wall Street bjudit på volatil utveckling under måndagskvällen. Vid 09.50-tiden är storbolagsindexet OMXS30 ner 0,1 procent, medan det breda OMXSPI-indext är upp lika mycket.

Bäst på OMXS30 går verkstadsjätten Volvo, som stiger runt 2 procent efter att storägaren Industrivärlden köpt fler aktier för cirka 470 miljoner kronor i bolaget. Även försvarsjätten Saab klättrar ett par procent, medan verkstadsbolaget Atlas Copco och läkemedelstillverkaren Astra Zeneca intar jumboplatserna med nedgångar kring 2 procent.

Ljudboksbolaget Storytel redovisade under morgonen stigande vinst i det andra kvartalet och höjde samtidigt prognosen för 2026. Aktien lyfter närmare 12 procent.

Lundin Gold flaggade på måndagskvällen för att tillgångarna i gruvan vid Fruta del Norte i Ecuador kan vara större än man tidigare beräknat. Aktien ökar runt 2 procent.

Loomis stiger 3 procent efter att ha fått en höjd riktkurs av Goldman Sachs, som ser en uppsida i aktien på cirka 19 procent.

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