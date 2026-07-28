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Apples vd Tim Cook. Arkivbild. (Noah Berger /AP/TT / AP)
Dagens börs

Apple tar tillbaka börstronen efter 15 månader

Av Andreas Victorzon
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Apple passerade på måndagen Nvidia i börsvärde och är nu världens högst värderade börsbolag, rapporterar CNBC. Iphonetillverkaren steg 1 procent till ett totalt börsvärde på cirka 4 950 miljarder dollar. Chipjätten Nvidia föll samtidigt 5 procent till runt 4 770 miljarder dollar.

Senast Apple avslutade en börsdag på förstaplatsen var i april förra året, då Microsoft gick förbi.

Nvidia hade suttit på börstronen sedan i juni förra året.

Apple är upp 24 procent i år – Nvidia har stigit 4 procent
CNBC
AI-relaterade aktier har pressats en längre tid
TT
Världens högst värderade börsbolag
companiesmarketcap.com
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