Apple tar tillbaka börstronen efter 15 månader

Apple passerade på måndagen Nvidia i börsvärde och är nu världens högst värderade börsbolag, rapporterar CNBC. Iphonetillverkaren steg 1 procent till ett totalt börsvärde på cirka 4 950 miljarder dollar. Chipjätten Nvidia föll samtidigt 5 procent till runt 4 770 miljarder dollar.

Senast Apple avslutade en börsdag på förstaplatsen var i april förra året, då Microsoft gick förbi.

Nvidia hade suttit på börstronen sedan i juni förra året.