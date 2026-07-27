Wall Street öppnar uppåt i spåren av fallande oljepris

Börserna på Wall Street öppnar uppåt på måndagen efter att helgens paus i attackerna mellan USA och Iran fått oljepriserna att sjunka.

Dow Jones industriindex stiger 1,2 procent, samtidigt som S&P 500 stiger 0,8 procent. Tekniktunga Nasdaq 100 lyfter 0,9 procent.

Oljebolagen Chevron och Exxon Mobil faller tillbaka några procent. Brentoljan har sedan USA och Iran avstått från nya attacker i helgen sjunkit till 90 från 98 dollar fatet.

Halvledartillverkaren Nvidia är i samtal med Open AI om att ge AI-bolaget 250 miljarder dollar i finansiell säkerhet som en del av ett datorcenterprojekt. Aktien faller tillbaka med ett par procent.

Veckan präglas av Federal Reserves kommande räntebesked på onsdagen och sedan en rad rapporter från amerikanska teknikbolag, däribland Microsoft, Meta Platforms, Apple och Amazon.