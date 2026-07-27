Kinesiska chipmaskiner pressar halvledarbolag

Aktier i hårdvarubolag i USA och Europa pressas efter uppgifter från The Information om att ett kinesiskt statsunderstött företag har inlett massproduktion av nya maskiner för avancerad chiptillverkning.

Maskinerna väntas levereras i år till ledande kinesiska chiptillverkare.

Det nederländska halvledarbolaget ASML backade med 8,4 procent på börsen i Amsterdam. Branschkollegan BE Semiconductor föll samtidigt med 9,6 procent.

I USA är Sandisk ned med 11 och och Advanced Micro Devices med 7 procent.