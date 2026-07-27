Börsen öppnar klart uppåt när oljepriserna rasar

Stockholmsbörsen öppnar klart högre i linje med globala börser efter att USA i helgen avstått från nya attacker mot Iran. Det får samtidigt oljepriserna och marknadsräntorna att falla.

Astra Zeneca har redovisat högre vinst än väntat för det andra kvartalet. Samtidigt nådde inte fas 3-studien för läkemedlet Ultomiris mot sällsynta blodrelaterade sjukdomar målet. Aktien backar något i öppningen.

Livekasinoleverantören Evolutions största ägare Kenneth Dart har flaggat upp och äger nu över 30 procent av bolaget. Det gör att han är skyldig att lägga ett budpliktsbud på resterande aktier i bolaget, skriver Direkt. Aktien stiger cirka 3 procent.

Analyshusen är delade kring Securitas rapport i fredags. Pareto skruvar ner riktkursen något till 175 kronor från 180 kronor då man tror att bolaget står inför ett par stökiga kvartal. SB1 Markets behåller riktkursen 180 kronor och anser att kursraset på 10 procent i fredags var omotiverat. Aktien stiger runt 1,5 procent.

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