Wall Street öppnar oregelbundet – chipbolag tynger

Börserna på Wall Street inleder tisdagens handel oregelbundet. Liksom föregående handelsdag är utförsäljning i AI-relaterade bolag i fokus.

Dow Jones industriindex öppnar upp 0,6 procent, samtidigt som breda S&P 500 är ner 0,3 procent. Tekniktunga Nasdaq 100 sjunker 1,3 procent.

Minnesbolagen Sandisk och Micron Technology fortsätter att falla tungt. Halvledartillverkaren Nvidia backar mer blygsamt.

Den amerikanska lastbilstillverkaren Paccar höjer prognosen för den europeiska lastbilsmarknaden 2026, medan bolaget står fast vid sina övriga prognoser för 2026.

Dryckesbolaget Coca-Cola rapporterar ett resultat för kvartalet som var högre än förväntat. Bolaget höjer helårsprognosen för försäljningen. Aktien lyfter några procent.

Det svenska fintechbolaget Klarna bekräftar att de blir leasingleverantör för det nya programmet Apple Upgrade i USA.

Amerikanska Visa kommer att kapa 7 procent av betalbolagets arbetsstyrka, motsvarande runt 2 600 jobb.