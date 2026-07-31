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Illustrationsbild. (Mark Lennihan / AP)
Dagens börs

Wall Street mot grön öppning – Amazon rapportrusar

Av Andreas Victorzon
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USA-börserna ser ut att öppna högre när teknikaktier rekylerar upp efter den senaste tidens utförsäljning, noterar CNBC.

Amazons aktie rusar 11 procent i förhandeln efter torsdagskvällens delårsrapport, som visade på fortsatt urstark tillväxt i molnverksamheten och en högre vinst än väntat.

Apple rasar i stället 8 procent efter sin rapport, där prognosen för försäljningen under det innevarande kvartalet var lägre än marknaden hade väntat sig.

Andra AI-relaterade chipaktier som stiger är Marvell, Intel och Micron Technology.

Oljejätten Chevron rapporterade ett vinstlyft på närmare 400 procent och aktien stiger någon procent.

Texten uppdateras.

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