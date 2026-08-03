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Jeff Bezos i Italien 2025. (Luca Bruno / AP)
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Amazon når 3 000 miljarder dollar i börsvärde

Av Tea Oscarsson
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Den amerikanska e-handelsjätten Amazon passerar 3 000 miljarder dollar i börsvärde för första gången. Detta efter att först ha rusat 15 procent i fredags, följt av en uppgång på omkring 5 procent under måndagens handel.

Rusningen i aktien kom efter att bolagets delårsrapport som släpptes i torsdags överträffade marknadens förväntningar.

Amazon blir det femte bolaget någonsin att nå milstolpen – efter att de andra techbolagen Apple, Microsoft, Nvidia och Alphabet överstigit gränsen.

Före delårsrapporten dalade aktien då investerare oroats av dyra satsningar på AI
TT
Att Amazon Web Services intäkter ökade kraftigt i kvartalet ingöt förtroende
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