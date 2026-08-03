Amazon når 3 000 miljarder dollar i börsvärde
Den amerikanska e-handelsjätten Amazon passerar 3 000 miljarder dollar i börsvärde för första gången. Detta efter att först ha rusat 15 procent i fredags, följt av en uppgång på omkring 5 procent under måndagens handel.
Rusningen i aktien kom efter att bolagets delårsrapport som släpptes i torsdags överträffade marknadens förväntningar.
Amazon blir det femte bolaget någonsin att nå milstolpen – efter att de andra techbolagen Apple, Microsoft, Nvidia och Alphabet överstigit gränsen.
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