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Genrebild. (Yuki Iwamura /AP/TT / AP)
Dagens börs

Wall Street inleder veckan på plus

Av Tea Oscarsson
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De amerikanska börserna inleder veckans handel på grönt efter att Donald Trump meddelat att han blåser av planerade attacker mot Iran. Enligt den amerikanska presidenten ska samtalen mellan USA och Iran fortsätta under dagen, vilket har fått oljepriserna att backa tillbaka.

– Investerare håller sin entusiasm i schack eftersom vi har sett det här förut, och på grund av att konflikten troligen kommer fortsätta ett tag till, säger finansplattformen Vital Knowledges grundare Adam Crisafulli.

Amerikanska jätten Bristol Myers Squibb, som enligt medieuppgifter är i samtal om en sammanslagning med Astra Zeneca, handlas kring nollan. Det svenska läkemedelsbolaget har däremot tappat på Stockholmsbörsen.

Flera av techbolagen lyfter på måndagen. Amazon, Microsoft och Meta stiger omkring 5 procent.

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Nyheter och analys

Bristol Myers Squibb i samtal med Astra Zeneca om uppköp
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