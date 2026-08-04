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Amazons grundare Jeff Bezos med frun Lauren Sanchez. (Jordan Strauss / AP)
Dagens börs

Efter måndagens rekord – nu säljer Bezos aktier i Amazon

Av Tea Oscarsson
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På måndagen nådde e-handelsbolaget Amazon milstolpen 3 000 miljarder dollar i börsvärde. På tisdagen visar dokument att grundaren Jeff Bezos säljer 15 miljoner aktier till ett värde på motsvarande drygt 40 miljarder kronor. Det rapporterar CNBC.

Efter att grundarens säljplaner blev kända tappade Amazons aktie 2 procent.

Jeff Bezos har sålt aktier vid flera tillfällen de senaste åren
CNBC
Enligt dokumentet har Bezos ägt aktierna sedan grundandet av bolaget 1994
qz.com
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