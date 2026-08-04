Efter måndagens rekord – nu säljer Bezos aktier i Amazon

På måndagen nådde e-handelsbolaget Amazon milstolpen 3 000 miljarder dollar i börsvärde. På tisdagen visar dokument att grundaren Jeff Bezos säljer 15 miljoner aktier till ett värde på motsvarande drygt 40 miljarder kronor. Det rapporterar CNBC.

Efter att grundarens säljplaner blev kända tappade Amazons aktie 2 procent.