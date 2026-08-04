Wall Street slår nytt rekord – Palantir rusar tvåsiffrigt

Det är muntert på de amerikanska börserna på tisdagen. USA:s finansminister Scott Bessent sa under dagen att ett avtal med Iran kan komma på plats redan i morgon, vilket fick oljepriserna att backa ytterligare.

Wall Streets breda index S&P 500 stiger omkring 1 procent och slår nytt intradagsrekord.

Spotifys aktie sjönk i inledningen men handlas på eftermiddagen kring nollan. Dagens rapportsläpp visade att bolagets användartillväxt var något lägre än väntat, medan vinsten var något högre än väntat.

AI-mjukvarubolaget Palantir rusar över 20 procent. Gårdagens rapport för andra kvartalet visade att intäkterna har ökat 149 procent på årsbasis.

Under kvällen svensk tid väntas Elon Musks bolag Space X första delår som noterat bolag.

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