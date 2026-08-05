ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Astra Zeneca. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Källa: Pågår inga samtal mellan Astra Zeneca och BMS

Av Tea Oscarsson
Publicerad:

Det pågår inga diskussioner om en sammanslagning mellan Astra Zeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb, uppger en källa på Astra Zeneca till Reuters. Tidigare i veckan rapporterade Financial Times att sådana samtal mellan de två läkemedelsjättarna har förekommit.

– Det finns ingen överenskommelse mellan Astra Zeneca och BMS. Det fanns aldrig någon affär att göra, och det pågår inga diskussioner, säger källan.

Astra Zenecas aktie stiger efter nyheten.

Källan är en senior medarbetare på bolaget
Reuters  · Ofta betalvägg
Astra Zenecas aktie rasade när uppgifterna om en affär kom
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen