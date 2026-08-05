Källa: Pågår inga samtal mellan Astra Zeneca och BMS

Det pågår inga diskussioner om en sammanslagning mellan Astra Zeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb, uppger en källa på Astra Zeneca till Reuters. Tidigare i veckan rapporterade Financial Times att sådana samtal mellan de två läkemedelsjättarna har förekommit.

– Det finns ingen överenskommelse mellan Astra Zeneca och BMS. Det fanns aldrig någon affär att göra, och det pågår inga diskussioner, säger källan.

Astra Zenecas aktie stiger efter nyheten.